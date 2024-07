Bodycams sollen Sicherheit von Fahrkartenkontrolleuren in RLP erhöhen

Videoaufnahmen mit Körperkameras sollen auch in Rheinland-Pfalz künftig für mehr Sicherheit von Bahnbegleitern sorgen. Denn die Anzahl der Übergriffe steigt deutschlandweit.

In der privaten Mittelrheinbahn zwischen Mainz und Köln sind die Fahrgastbegleiter bereits seit 2019 - zumindest am Abend - mit Bodycams ausgestattet. So soll ihre Sicherheit erhöht werden. Weil nach Angaben der Bahn immer mehr Übergriffe stattfinden, sollen jetzt auch die Mitarbeiter der DB mit den Körperkameras ausgestattet werden. Zunächst wurden 50 Fahrgastbegleiter in den DB-Regionalzügen des Landes und in der S-Bahn im Rhein-Neckar-Kreis bestückt. Weitere sollen Ende 2024 folgen.

Einer Umfrage unter 4.000 Zugbegleitern zufolge sind knapp zwei Drittel in den vergangenen zwölf Monaten verbaler oder physischer Gewalt ausgesetzt gewesen, jeder dritte Zugbegleiter fühle sich bei der Arbeit unsicher. Mehr als die Hälfte der Vorfälle ereigneten sich in Regionalzügen.

So funktioniert der Einsatz der Bodycam

Die Bahnmitarbeiter können bislang selbst darüber entscheiden, ob sie eine Kamera tragen wollen. Die Aufnahme läuft dann während der Fahrkartenkontrolle - allerdings laut Bahn ausschließlich in kritischen Situationen. So sollen Auseinandersetzungen gefilmt werden, die dann bei der Identifikation der Täter helfen können.

Allein die Präsenz der Bodycam hat nach Angaben der am Test Beteiligten zahlreiche kritische Situationen verhindert.

Regeln für den Einsatz

Nur mit hinreichendem Grund und nach vorherigem Hinweis dürfen die Kameras eingeschaltet werden, damit sie mit der Datenschutzgrundverordnung im Einklang stehen. Deshalb wird in RLP in den Regionalzügen per Plakat auf die Bodycams hingewiesen. Das Videomaterial wird 72 Stunden lang gespeichert und die Gefilmten bekommen ein Hinweiskärtchen, das über Rechte und Ansprechpartner aufklärt, ausgehändigt.