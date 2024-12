In kaum einer anderen Zeit zieht es die Menschen so stark in die Kirche wie an Weihnachten. Hier haben wir einige besondere Gottesdienste zusammengestellt.

Heiligabend, 24. Dezember Lego-Kindergottesdienst, Kirche Queichhambach (Pfalz), 15 Uhr und 16:15 Uhr Kinder zeigen an Heiligabend im Gottesdienst ihre Krippenspiel-Welt, die sie mit 400 Kilogramm Lego gebaut haben. Szene für Szene erzählen sie damit die Weihnachtsgeschichte. Danach gibt es auf der Wiese um die Kirche ein Weihnachts-Feuer mit Glühwein und Kinderpunsch. Weihnachts-Kinder-Musical, Simultankirche Brauneberg (Mosel), 15 Uhr Kinderkrippenfeier, Dom Speyer, 15 Uhr Mit dem Weihnachts-Singspiel "Im Jahre Null", gesungen von den Nachwuchschören des Mädchenchores und der Domsingknaben. Feierstunde der Trierer Sängerknaben, Krankenhauskirche Brüderkrankenhaus, 16 Uhr Die Trierer Sängerknaben gestalten in diesem Jahr an Heiligabend zusammen mit Instrumentalisten des Philharmonischen Orchesters der Stadt Trier ihre traditionelle musikalische Feierstunde. Weihnachtliches Singen (ab 16:15 Uhr) und Christmette, 17 Uhr, Dom Mainz Mit Bischof Peter Kohlgraf, dem Mädchenchor am Dom und St. Quintin, dem Mainzer Domchor und dem Domorchester. Christvesper, Gedächtniskirche Speyer, 17 Uhr Mit dem DreiCant-Chor. Andacht am Lagerfeuer, Ludwigshafen, 18 Uhr, Gemeindehaus Apostelkirche Hemshof Zur Eröffnung der Suppenküchen-Weihnacht um 18:30 Uhr mit Essen, Weihnachtsliedern und gemütlichem Beisammensein. Weihnachtliche Orgelmusik (ab 22:30 Uhr) und Christmette, 23 Uhr, Dom Speyer Mit Bischof Karl-Heinz Wiesemann und dem Domchor. Anziehungspunkt: Die aufwändig gestaltete Weihnachtskrippe im Speyerer Dom. Domkapitel Speyer, Foto: Klaus Landry 1. Weihnachtsfeiertag, 25. Dezember Pontifikalamt, Dom Mainz, 10 Uhr Mit Bischof Peter Kohlgraf. Musikalische Gestaltung: Mainzer Domchor und Mainzer Dombläser.

Pontifikalvesper, Dom Mainz, 15 Uhr Mit Bischof Peter Kohlgraf. Musikalische Gestaltung durch den Mainzer Domchor. Pontifikalamt, Dom Speyer, 10 Uhr Mit Bischof Karl-Heinz Wiesemann. Musikalische Gestaltung: Mädchenchor, Domsingknaben und Dombläser.

Pontifikalvesper, Dom Speyer, 16:30 Uhr. Mit Bischof Karl-Heinz Wiesemann. Die musikalische Gestaltung übernimmt das Vokalensemble der Dommusik. Weihnachtsgottesdienst, Gedächtniskirche Speyer, 10 Uhr Mit Abendmahl und der evangelischen Kirchenpräsidentin Dorothee Wüst. Feierliche Abendmesse, Basilika St. Paulin Tier, 18:30 Uhr Ein musikalischer Gottesdienst mit dem Basilikaorchester St. Paulin Trier gemeinsam mit den Frauenstimmen des Vokalensembles St. Paulin. 2. Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember Festhochamt, Dom Trier, 10 Uhr Musik vom Domchor und den Dombläsern. Stiftsamt, Dom Mainz, 10 Uhr Mit Domdekan Henning Priesel. Die musikalische Gestaltung übernimmt die Domkantorei St. Martin. Hochamt mit Kindermusical, Basilika St. Paulin Tier, 11 Uhr Die Kinderschola St. Paulin führt das Weihnachtsmusical "Am Himmel geht ein Fenster auf" auf.