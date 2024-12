Scholz und Schweitzer äußern sich zu Anschlag in Magdeburg

Nach dem Anschlag auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg am Freitag reiste unter anderem Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zum Ort der Tat. Scholz sagte: "Was für eine furchtbare Tat ist das dort mit solcher Brutalität so viele Menschen zu verletzten und zu töten." Auch der Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz,Alexander Schweitzer (SPD), drückte sein Mitgefühl mit Opfern und Angehörigen aus. Schweitzer versuchte die Menschen im Land aber zu beruhigen und betonte: "Nutzen Sie die Freiheitsrechte, die unsere Demokratie hat und gehen sie auf Weihnachtsmärkte. Bewegen sie sich draußen."