Anteilnahme in Trier nach Anschlag in Magdeburg

Als Zeichen der Trauer ist auf dem Trier Weihnachtsmarkt heute keine Musik gelaufen. Viele der Besucherinnen und Besucher in Trier waren in Gedanken bei den Opfern und Angehörigen in Magdeburg. Einige fühlten sich an die Amokfahrt in Trier vor vier Jahren erinnert. Auch der Oberbürgermeister Wolfram Leibe (SPD) drückte sein Mitgefühl aus.