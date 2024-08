per Mail teilen

In Trier sorgte der Biewer Bach im gleichnamigen Stadtteil Biewer für Überflutungen und vollgelaufene Keller. Die Berufsfeuerwehr der Stadt und mehrere freiwillige Feuerwehren waren mit mehr als 100 Einsatzkräften vor Ort, um den Stadtteil abzusichern. Nach Mitternacht sank der Pegelstand des Baches jedoch wieder. "Das Gröbste ist überstanden", so ein Sprecher der Trierer Berufsfeuerwehr. Gegen 1:30 Uhr verkündete die Stadt bei X, dass der Einsatz in Kürze beendet werde und bedankte sich bei allen Menschen vor Ort "fürs Anpacken".