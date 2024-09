Woche der Klimaanpassung startet

Fast 80 Prozent der Kommunen in Deutschland waren in den vergangenen Jahren schon einmal von einem Extremwetterereignis betroffen. Aber nur zwölf Prozent der Städte und Gemeinden haben bereits ein Klimaanpassungskonzept. An diesem Montag startet die Woche der Klimaanpassung. Das ist eine Initiative des Bundesamtes für Umwelt und Naturschutz. Christine Wilcken leitet das Dezernat Klima, Umwelt, Wirtschaft, Brand- und Katastrophenschutz beim Deutschen Städtetag. Über die Aufgaben sagt sie in SWR Aktuell: „Eine maßgebliche Rolle spielt der Hochwasserschutz, weil wir es nicht nur mit mehr Hitze zu tun haben, sondern auch mit anderen Extremen wie Starkregen.“ Wie sich die Kommunen darauf einstellen können, darüber spricht SWR Aktuell-Moderator Jonathan Hadem mit Christine Wilcken.