Wassermangel in Griechenland: Das müssen Urlauber wissen

Zweimal am Tag duschen und Hotelanlagen mit riesigen Schwimmbecken: Für viele Griechenland-Touristen ist es eine Selbstverständlichkeit, dass Wasser immer zur Verfügung steht. Gerade in den Sommermonaten wird aber immer deutlicher, dass das eben keine Selbstverständlichkeit ist. Viele Gemeinden in Griechenland haben den Notstand ausgerufen, weil die Wassertanks leer sind. Über den akuten Wassermangel in Griechenland hat SWR-Aktuell Moderator Bernhard Seiler mit unserem Korrespondenten Moritz Pompl in Athen gesprochen.