Warum Frauen immer noch armutsgefährdeter sind als Männer

In Deutschland sind weitaus mehr Frauen von Armut bedroht als Männer. Laut einer EU-weiten Erhebung aus dem Jahr 2022 lag die Quote von Frauen bei 15,4 % und die von Männern bei 13,9 %. In Berlin treffen sich 500 Teilnehmer zur Bundeskonferenz der kommunalen Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten. Mit dabei ist auch Konstanze Morgenroth. Die Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Leipzig sagt in SWR Aktuell: "Frauen haben in allen Altersgruppen ein deutlich höheres Armutsrisiko. Sie beziehen weniger Lohn als Männer. Sie sind eher in unsicheren und schlechten Arbeitsverhältnissen tätig. Sie unterbrechen ihre Erwerbstätigkeit häufiger, um Betreuungs- oder Familienpflichten nachzukommen. Und sie arbeiten auch weitaus häufiger in Teilzeit." Was dagegen unternommen werden kann, darüber hat SWR Aktuell-Moderator Jonathan Hadem mit Konstanze Morgenroth gesprochen.