Über jeden Buchstaben, jedes Komma wird diskutiert: 20 Jahre Rat für deutsche Rechtschreibung

Wo muss ein Komma hin? Wann verwende ich ein scharfes ß, wann zwei doppelte s? Fragen über Fragen. Und obwohl wir die Regeln in der Schule gelernt haben, sind sich viele von uns immer mal wieder unsicher, wenn es um die Rechtschreibung geht. Schließlich bleibt die ja nicht gleich, sondern ändert sich mit der Zeit. Was gilt, das legt der Rat für deutsche Rechtschreibung fest. Ein Gremium mit Sitz in Mannheim. Und heute feiert der Rat 20. Geburtstag. Was sich seitdem getan hat und wie sich unsere Rechtschreibung in Zukunft verändern könnte, darüber hat SWR-Aktuell-Moderator Florian Rudolph mit Sabine Krome gesprochen. Sie sitzt von Anfang an im Rat: Erst als Chefredakteurin eines Wörterbuchverlags, dann von 2016 bis 2024 als Geschäftsführerin des Rats - und sie vertritt das Institut der deutschen Sprache in Mannheim.