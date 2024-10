Strom-Lastwagen mit Oberleitung: Alternative zum Diesel-Brummi?

per Mail teilen

Wer zwischen dem badischen Kuppenheim und Gernsbach auf der B500 fährt, kann es fast nicht übersehen: Dort verläuft eine elektrische Oberleitung, denn hier ist noch bis Ende des Jahres die Teststrecke „eWayBW“ in Betrieb. Dort wird geprüft, wie sich Lastwagen mit einem Stromabnehmer im Alltag so machen. Morgen kann man sich beim Tag der Offenen Tür diese Oberleitungs-LKW nochmal genau anschauen, bevor sie dann in einigen Wochen planmäßig verschwinden sollen.

Wie alltagstauglich sind E-LKW mit Oberleitung?

Oder könnten sie uns doch erhalten bleiben? Werden in Zukunft flächendeckend Lastwagen mit Stromabnehmer unter Oberleitungen über unsere Straßen rollen? Darüber hat SWR Aktuell-Moderator Simon Dörr mit dem Verkehrsexperten Urs Maier gesprochen. Er ist Projektleiter Energie und Infrastruktur bei der Denkfabrik Agora Verkehrswende. Wie umweltfreundlich und wie alltagstauglich ist die getestete Technik?