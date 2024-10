Der Herbst fühlt sich in diesem Jahr überraschend herbstlich an. Nass und kühl. Vielleicht wird auch der Winter, so wie er ursprünglich sein soll. Den Ski-Tourismus würde es sicherlich freuen: Viele Skiorte kämpfen mit unkalkulierbaren Schneemengen, das Skifahren selbst gerät aus vielen Umweltgründen immer mehr in die Kritik und manche Regionen ziehen bereits Konsequenzen und schließen.

"Es ist ein Trend, den wir schon seit mindestens dreißig Jahren beobachten", sagt Skitourismus-Experte Günther Aigner in SWR Aktuell. "Die Anzahl der Skigebiete wird immer weniger, da die Anzahl der Anbieter immer weniger wird - und die Anbieter, die noch auf dem Markt sind, werden größer." "Wir sind mit kleinen Skigebieten nicht mehr zufrieden" Einen Grund dafür sieht Aigner auch in den gestiegenen Kosten: Deshalb sei das Skifahren auch teuer geworden. Zudem hat sich nach Ansicht des Skitourismus-Experten das Anspruchsdenken in der Gesellschaft verändert: "Wir alle sind mit diesen kleinen Skigebieten nicht mehr zufrieden. Deshalb hören wir entweder ganz auf oder wir gehen in die größeren Skigebiete", so Aigner. - Welche Rolle das gestiegene Umweltbewusstsein der Skitouristen spielt, darüber hat SWR Aktuell-Moderator Jonathan Hadem mit Günther Aigner gesprochen.