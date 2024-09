Sicherheitskonferenz in China: Welche Bedeutung hat sie für den Westen?

China als Friedensstifter von Kriegen und Krisen: So ist das Land in letzter Zeit häufig nach außen aufgetreten. Zum Beispiel konnte China im Nahen Osten zwischen den verfeindeten Staaten Iran und Saudi- Arabien vermitteln, ebenso zwischen den verfeindeten Palästinenserflügeln Hamas und Fatah. Und auch im Ukrainekrieg bietet China deren Vermittlerdienste an.

Frieden – Made in China? Was steckt dahinter und wie kommen die “Friedensmissionen” in der Ukraine und im Nahen Osten an? Darüber spricht Host Philipp Abresch mit Jörg Endriss, ARD-Korrespondent in Peking, und Vassili Golod, ARD-Korrespondent in Kiew.

Moderation: Philipp Abresch

Redaktion: Nils Kopp, Julia Schuster

