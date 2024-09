Schulstart in BW: So wirkt sich der Personalmangel aus

per Mail teilen

Für viele Kinder und Jugendliche in Baden-Württemberg geht die Schule wieder los. Angesichts des Personalmangels bedeutete das im Vorfeld für Lehrkräfte und Schulleitungen unter anderem: knobeln beim Stundenplan. Davon berichtet auch Jörg Schuchardt. Der Schulleiter der Waldschule Mannheim und stellvertretende Vorsitzende der Schulleitervereinigung Baden-Württemberg sagte in SWR Aktuell, als letztes Mittel müsse auch Unterricht ausfallen. In den vergangenen Jahren hätten Eltern Verständnis dafür gehabt.

Aber es gibt auch immer mal wieder Eltern, die auch das Problem haben, dass sie arbeiten müssen und dass sie dann sagen: Mein Kind ist in der fünften Klasse. Wenn ich mich nicht darauf verlassen kann, dass es in der Schule sitzt, sondern bei mir zu Hause vor der Tür steht, dann wird es natürlich schwierig. Weshalb wir aber auch einen großen Wert darauf legen, dass wir möglichst bei Fünftklässlern und Sechstklässlern keinen Unterricht ausfallen lassen.



Warum auch der Personalmangel in Kitas und Kindergärten Einfluss auf die Schule und Unterrichtsausfälle hat – darüber hat SWR Aktuell-Moderator Bernhard Seiler mit dem Schulleiter der Waldschule Mannheim, Jörg Schuchardt, gesprochen.