Schillernd und manchmal umstritten: Zum Tod von Richard Lugner

Er war das, was man eine schillernde Persönlichkeit nennt. Der österreichische Bauunternehmer Richard Lugner, ein wenig uncharmant auch „Mörtel“ genannt starb heute im Alter von 91 Jahren. Seine Auftritte beim Wiener Opernball, immer mit einem Stargast an seiner Seite, sind legendär. Ebenso wie seine immer sehr jungen Freundinnen, die er nur manchmal ehelichte, aber immer mit tierischen Kosenamen versah. Er machte Millionen mit Immobilien, zeigte sich auf Instagram - und war in der Kritik, auch wegen seiner Nähe zur politischen Rechten in Österreich. SWR Aktuell-Moderatorin Ulrike Alex im Gespräch mit Oliver Soos, Wien-Korrespondent, über das Phänomen Richard Lugner.