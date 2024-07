Proteste der "Letzten Generation": Warum sie wieder kleben

Nach der Protestaktion von Klima-Aktivisten auf dem Frankfurter Flughafen läuft der Flugbetrieb wieder. Insgesamt wurden 140 Flüge abgesagt, weil sich Aktivisten der "Letzten Generation" an Start- und Landebahnen festgeklebt hatten. "Mit dem neuen Protest ist eine konkrete Forderung verbunden", sagt SWR-Wirtschaftsredakteurin Katha Jansen. "Ein Auftrag an die Bundesregierung, ein internationales Abkommen gegen den Einsatz fossiler Brennstoffe mit auszuarbeiten und zu unterzeichnen". Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Pascal Lechler schildert Katha Jansen, wie die Gruppe "Letzte Generation" aktuell aufgestellt ist. Hören Sie im Interview auch, warum Greta Thunberg an Bedeutung verloren hat. Und wieso Aktivisten jetzt wieder am Boden kleben, obwohl sie das nach eigener Aussage nicht mehr tun wollten.