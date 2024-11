Pelicot-Prozess: Schlussplädoyers enden in Avignon

In Frankreich neigt sich der Pelicot-Prozess langsam dem Ende zu: Die Anklage lautet auf mehrfache Vergewaltigung der Klägerin Gisèle Pelicot. Heute ist nach den Plädoyers der Staatsanwaltschaft und der Nebenklage die Stunde der Verteidiger. Zunächst ging es um den Hauptangeklagten, Dominique Pelicot, den Ex-Mann von Gisèle Pelicot. Unsere Frankreich-Korrespondentin Julia Borutta beobachtet den Prozess in Avignon. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Ralf Hecht schildert sie die Schluss-Plädoyers der Verteidigung. Nun ist die Beweisaufnahme abgeschlossen, alle Plädoyers sind gehalten und im Dezember soll das Urteil fallen. Gisèle Pelicot, die sich gegen einen Prozess unter Ausschluss der Öffentlichkeit entschieden hatte, wurde für ihren Mut in Frankreich als Heldin gefeiert. Wird der Prozess auch zu einer nachhaltigen Veränderung in Frankreich führen - gesellschaftlich und möglicherweise auch gesetzgeberisch?