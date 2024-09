"Ein niedriger Blutdruck ist super im Vergleich zu hohem Blutdruck": Wann es trotzdem gefährlich werden kann

Es sind vor allem junge schlanke Frauen, die niedrigen Blutdruck haben. Krank sind die meisten deshalb nicht, sagt der Arzt Lothar Zimmermann. Trotzdem rät er zur Vorsicht.

Mit niedrigem Blutdruck müsse man leben lernen, ergänzt der Arzt im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Petra Waldvogel. Schwindel und Konzentrationsschwäche seien häufig die Folge. Durch diese Begleiterscheinungen drohe allerdings Gefahr. Ein Sturz, ausgelöst durch ein Schwindelgefühl, könne Knochenbrüche zur Folge haben.

Ein niedriger Blutdruck ist super im Vergleich zu hohem Blutdruck.

Trotzdem sei niedriger Blutdruck besser für die Gesundheit. Denn bei zu hohem Blutdruck würden die Gefäße geschädigt. Mögliche Folgen seien Schlaganfall oder Herzinfarkt.

Bei niedrigem Blutdruck Medikamente überprüfen

Generell empfiehlt der Mediziner Menschen mit niedrigem Blutdruck auch einen Check der eingenommenen Arzneimittel. "Es gibt Medikamente, die den Blutdruck beeinflussen. Wenn ich Psychopharmaka oder Antidepressiva einnehme - also Medikamente gegen Depressionen oder Schlafstörungen - dann kann es auch sein, dass der Blutdruck absinkt. Dann muss ich die Medikamente möglicherweise wechseln oder absetzen."

Ein niedriger Blutdruck könne auch die Folge einer Unterfunktion der Schilddrüse sein. Eine solche hormonelle Störung lasse sich einfach mit der Einnahme von Tabletten beheben.

Was bei niedrigem Blutdruck hilft

Wer unter niedrigem Blutdruck leidet, dem empfiehlt der Arzt Lothar Zimmermann Ausdauersport. "Radfahren, Schwimmen oder Joggen hilft dem Körper, dass er schnell auf Veränderungen reagiert und letztendlich die Gefäße aktiv gehalten werden." Auch Wechselduschen am Morgen böten sich an: "Da muss der Körper auch eine ganze Menge machen. Das Kreislaufsystem reagiert, wenn es mal kalt und mal warm ist." An heißen Tagen rät der Mediziner dazu, mehr Salz zu sich zu nehmen. Begründung: "Das Salz bindet das Wasser in den Gefäßen und der Blutdruck steigt an."