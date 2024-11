In Berlin beginnt am Abend das "Forum Sinti und Roma 2024". Aus diesem Anlass haben wir mit dem Beauftragten der Bundesregierung gegen Antiziganismus und für das Leben der Sinti und Roma in Deutschland, Dr. Mehmet Daimagüler, gesprochen. Er sagt: "Der alltägliche Hass gegen Sinti und Roma wird oft vergessen." Und er lobt ausdrücklich die Einrichtung einer ständigen Bund-Länder-Kommissio n, um den Anliegen der Betroffenen in Sachen Antiziganismus Gehör zu verschaffen. In diesen Zeiten, in denen rechte politische Strömungen Zulauf verzeichnen, grenze dies an ein "politisches Wunder", so Daimagüler. Er sieht darin und in anderen Entwicklungen durchaus Fortschritte beim besseren Schutz vor Diskriminierung und besserer Anerkennung von Minderheiten wie den Sinti und Roma in Deutschland. Was Daimagüler von einer neuen Bundesregierung erwartet? Unter anderem dies: "Nicht einschüchtern lassen im Einsatz für Minderheiten!"