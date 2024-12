Mutmach-Geschichte: Ist das Glas nun halbvoll oder fast leer? Wie man Zuversicht lernen kann

per Mail teilen

Viele hoffen in den Tagen rund um den Jahreswechsel, dass 2025 hoffentlich alles oder zumindest VIELES ein bisschen besser wird. Und allein der Ausdruck „alles ein bisschen besser“ zeigt, dass das zurückliegende Jahr insgesamt nicht so toll war. Kriege und Vertreibung, politische Krisen, Angst vor Wohlstandsverlust und der Dauerbrenner Klimawandel auch noch. Sollte man versuchen, all das zu verdrängen oder auszublenden- oder geht es konstruktiver? Darüber hat SWR-Aktuel-Moderator Stefan Eich mit dem Psychologen Leon Windscheid gesprochen, bekannt aus Terra-X-Plore im ZDF. Gerade auf Tour mit seinem Bühnenprogramm „Alles Perfekt“.