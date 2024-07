Info-Date am Morgen: Biden fordert Mäßigung im US-Wahlkampf nach Trump-Attentat ++ Riedbahn-Sperrung beginnt

US-Präsident Biden sowie zahlreiche Politikerinnen und Politiker im In- und Ausland haben den Anschlag auf den ehemaligen US-Präsidenten, der wieder ins Weiße Haus einziehen will, verurteilt.

Biden ruft zur Mäßigung auf

"Es gibt in Amerika keinen Platz für diese Art von Gewalt", sagte US-Präsident Biden in einer Rede an die Nation. Er hat dazu aufgerufen, Meinungsverschiedenheiten an der Wahlurne zu lösen und nicht mit Kugeln. Der Präsidentschaftswahlkampf sei rhetorisch aufgeheizt. Die Schüsse auf Trump forderten dazu auf, einen Schritt zurückzutreten und nachzudenken. Bei dem Angriff auf einer Wahlkampfveranstaltung wurde Trump angeschossen und leicht am Ohr verletzt. Ein Mann im Publikum starb, zwei Menschen wurden schwer verletzt. Der mutmaßliche Attentäter wurde erschossen.

Sperrung der Riedbahn-Strecke beginnt

Mindestens fünf Monate lang werden Pendlerinnen und Pendler zwischen Frankfurt und Mannheim sehr viel Geduld brauchen. Auf der Riedbahnstrecke, auf der sonst täglich bis zu 300 Züge fahren, bewegen sich bis Dezember nur Baufahrzeuge. Sie wird heute ab 23 Uhr gesperrt, weil die Bahn die rund 70 Kilometer lange Strecke grundlegend sanieren will. Alles auf einmal statt Stück für Stück – das ist das neue Konzept, das die Bahn ausprobiert. Wenn es klappt, soll das auch bei rund 40 hochfrequentierten Bahnstrecken so kommen, die in den kommenden Jahren saniert werden müssen.