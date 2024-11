Wie geht es weiter mit der Ampel? Geht es überhaupt weiter oder gibt es Neuwahlen? Dies und weitere Themen des Abends mit Leon Vucemilovic.

Kanzler Scholz, Wirtschaftsminister Habeck und Finanzminister Lindner haben heute über Wege aus der Koalitionskrise beraten, weitere Gespräche sind bis zum Koalitionsausschuss am Mittwoch geplant. Der Sprecher von Bundeskanzler Scholz, Hebestreit sagte, er gehe davon aus, dass das Bündnis bis zum regulären Wahltermin im kommenden September halten wird. Nach den Worten von SPD-Chefin Esken will ihre Partei an der Ampel-Koalition festhalten. Vom Treffen des Koalitionsausschusses erwarte sie eine Klärung, was die weitere Regierungszusammenarbeit und die Stärkung der Wirtschaft angeht. Auch Grünen-Co-Chef Nouripour sagte, man wolle in der Ampel weiterarbeiten. Von der Opposition kam unterdessen erneut der Ruf nach Neuwahlen. CDU-Generalsekretär Linnemann sprach von der größten Vertrauenskrise seit Jahrzehnten.

IG Metall: Warnstreiks gehen weiter

Im Tarifstreit in der Metall- und Elektroindustrie ist noch immer kein Kompromiss in Sicht. Auch heute gab es wieder in vielen Betrieben Streiks - auch in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Betroffen war unter anderem Mercedes Benz in Sindelfingen bei Stuttgart. Laut der Gewerkschaft IG Metall haben sich rund 10.000 Menschen an dem Streik am Mittag beteiligt - für den Abend ist eine erneute Kundgebung angekündigt. Die IG Metall fordert unter anderem sieben Prozent mehr Gehalt für die Beschäftigten - das sei trotz der angespannten Lage in der Automobilbranche gerechtfertigt.