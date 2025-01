Info-Date am Morgen: Sturm über Deutschland ++ Großer Prozess am Stuttgarter Landgericht beginnt von vorn

per Mail teilen

Am gestrigen Montag und in der Nacht war es in ganz Deutschland stürmisch. Dies und weitere Themen des Morgens mit Andreas Böhnisch.

Im Norden der Republik haben Sturmschäden die Bahn ausgebremst, beispielsweise auf der ICE-Strecke von Hamburg nach Berlin. Auch in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz hat der Sturm gewütet. Es hat Unfälle und Sachschäden gegeben, in Rheinland-Pfalz wurden Menschen verletzt.

Prozess um Schüsse in Stuttgart muss erneut aufgerollt werden

Am Landgericht Stuttgart beginnt heute ein großer Prozess um eine Gewaltserie zwischen zwei rivalisierenden Banden von vorn. Hintergrund ist, dass ein Schöffe während einer Zeugenaussage eine Nachricht auf seinem Smartphone gelesen hatte. Er hatte sich während einer Beweisaufnahme mit seinem Handy befasst. Wer der Verhandlung nicht aufmerksam folge, erklärte ein Gerichtssprecher dem SWR, der habe offenbar schon eine vorgefasste Meinung zum Prozess. Der Befangenheitsantrag der Verteidigung sei deshalb zu Recht erfolgt, so der Sprecher weiter.