Info-Date am Morgen: Slowakischer Regierungschef notoperiert ++ Rheinland-Pfälzer sind zufrieden mit Lebensbedingungen in der Heimat

Der slowakische Regierungschef Robert Fico hat das Attentat auf ihn wohl überlebt. Nach einer Notoperation soll er wieder bei Bewusstsein sein. Er war gestern Nachmittag angeschossen und lebensgefährlich verletzt worden. Die Polizei nahm den Angreifer fest. Die Regierung geht von einem politischen Motiv aus.

Ergebnisse des Rheinland-Pfalz-Trends

In dreieinhalb Wochen sind Kommunalwahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Im Rahmen des Rheinland-Pfalz-Trends wurden die Menschen gefragt, wie sie abstimmen würden und welche Themen sie beschäftigen. Eines der Ergebnisse der Umfrage: Die meisten Bürgerinnen und Bürger im Land sind zufrieden mit der Lage an ihrem Wohnort.