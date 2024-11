Info-Date am Morgen: Ampel-Krisengespräch zwischen Scholz und Lindner ++ IG Metall setzt Warnstreiks fort

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich am Abend mit FDP-Chef Christian Lindner getroffen, um über Wege aus der Koalitionskrise zu sprechen. Dies und weitere Themen des Morgens mit Stefan Eich.

Vorher hat Lindner nochmal für seine Änderungsvorschläge in der Wirtschaftspolitik geworben: "Meine, unsere Vorschläge liegen auf dem Tisch", er warte jetzt "auf die Vorschläge von anderen". SPD und Grüne haben überwiegend kritisch auf das Papier reagiert. Es sieht unter anderem Steuererleichterungen für Firmen vor - sowie Abstriche beim Klimaschutz und bei Sozialleistungen. Heute soll ein weiteres Gespräch mit Scholz, Lindner und Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen folgen.

Streik: ID Metall fordert mehr Geld für Beschäftigte

Die IG Metall setzt ihre Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie fort. Am Montag sind unter anderem Aktionen in Straubenhardt und Karlsbad geplant. Bei Mercedes in Sindelfingen (Kreis Böblingen) soll es eine Großkundgebung geben. Die IG Metall fordert unter anderem sieben Prozent mehr Geld mit einer Laufzeit von zwölf Monaten und eine höhere Vergütung für Auszubildende. Die Arbeitgeber boten zuletzt eine Tariferhöhung in zwei Stufen um 3,6 Prozent bei einer Laufzeit von 27 Monaten an.