Info-Date am Morgen: Israel startet lokale Bodenoffensive im Libanon ++ Eröffnung von Quanten-Rechenzentrum in Ehningen

Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben einen Bodeneinsatz gegen die Terrororganisation Hisbollah im Südlibanon gestartet. Das teilte die Armee am frühen Morgen auf der Plattform X mit.

Lokal begrenzter Einsatz in Grenznähe

Die Ziele befänden sich in grenznahen Dörfern und stellten eine unmittelbare Bedrohung für israelische Gemeinden in Nordisrael dar. Die israelische Luftwaffe und die Artillerie unterstützten die Bodentruppen mit präzisen Angriffen auf militärische Ziele in diesem Gebiet.

Bundeskanzler bei Eröffnung in Ehningen

Am Vormittag wird in Ehningen ein neues Quanten-Rechenzentrums des Computerkonzerns IBM eröffnet. Auch Bundeskanzler Scholz wird teilnehmen. Geplant sind unter anderem eine Rede des Kanzlers, die Teilnahme an einer Podiumsdiskussion und die Besichtigung des Rechenzentrums. Zudem will Scholz mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sprechen.