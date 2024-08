per Mail teilen

Kamala Harris hat auf dem Parteitag der US-Demokraten die Nominierung als Präsidentschaftskandidatin offiziell angenommen. Mit dem Versprechen, dass sie eine Präsidentin für alle Amerikaner sein werde. Mit dem Versprechen, dass sie das Land immer vor Parteipolitik oder persönliche Interessen stellen werde. Dies und weitere Themen des Morgens mit Andreas Böhnisch.

Etwas mehr als eine halbe Stunde hat Kamala Harris gesprochen. Die Arena im United Center in Chicago war voll besetzt - mit 23.500 Anhängern. Sie alle wollten die Rede der ersten schwarzen Frau in der Geschichte der Vereinigten Staaten hören, die ins Weiße Haus einziehen will.

Harris Rede war voller Leidenschaft und inhaltlich sehr konkret: Bereits in den ersten Minuten verkündete Harris, dass sie das, so wörtlich, kaputte Einwanderungssystem reformieren werde.

In Mendig beginnt das größte islamische Friedensfest Deutschlands

Beim jährlichen Treffen der muslimischen Gemeinschaft Ahmadiyya Muslim Jamaat werden laut Veranstalter etwa 50.000 Menschen auf dem Flugplatz Mendig im Kreis Mayen-Koblenz erwartet. Es sei die bundesweit größte islamische Friedenskonferenz, so ein Sprecher. Sie stehe unter dem Motto "Liebe für alle, Hass für keinen", was auch der Leitspruch der Ahmadiyya-Gemeinschaft ist.

Die Ahmadiyya-Gemeinschaft gilt als die älteste muslimische Gemeinschaft Deutschlands. Vergangenes Jahr hat sie beim Jahrestreffen in Stuttgart ihr 100-jähriges Bestehen gefeiert.