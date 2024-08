per Mail teilen

Bei seinem Besuch in Moldau hat Bundeskanzler Olaf Scholz der Ukraine auch in Zukunft umfassende Hilfe zugesichert. Auch Moldau versprach er Solidarität. Dies und weitere Themen des Morgens mit Andreas Böhnisch.

Am Wochenende hatte ein Zeitungsbericht für Irritationen gesorgt, wonach die Bundesregierung die Unterstützung für die Ukraine wegen der angespannten Haushaltslage zurückfahren wolle. Scholz bekräftigte, dass sich lediglich die Geldquellen ändern würden. Deutschland habe in diesem Jahr mehr als sieben Milliarden Euro und im nächsten Jahr vier Milliarden Euro für die Ukraine eingeplant.

Für die langfristige Unterstützung werde das Land nach dem Beschluss der G7-Staaten einen Kredit über rund 50 Milliarden US-Dollar (rund 45 Milliarden Euro) erhalten, dessen Zinsen aus Erträgen eingefrorener russischer Staatsvermögen finanziert werden sollen. "Das ist technisch anspruchsvoll, aber politisch geklärt."

Migrationsabkommen mit Moldau

Scholz sagte zudem bei seinem Besuch in Moldau, dass Deutschland und die Republik Moldau ein Migrationsabkommen abschließen wollten. Moldau war von der Bundesregierung bereits als sogenanntes sicheres Herkunftsland eingestuft worden. Außerdem sagte der Kanzler deutsche Hilfe für die Beitrittsgespräche der ehemaligen Sowjetrepublik Moldau mit der EU zu.

Bahn: Bauarbeiten an Rheintalbahn zwischen Rastatt und Baden-Baden im Zeitplan

Die Bauarbeiten an den Zuleitungen für den Rastatter Eisenbahntunnel liegen nach Angaben der Deutschen Bahn im Zeitplan. Ende kommender Woche soll die Strecke zwischen Rastatt und Baden-Baden wieder freigegeben werden. Reisende, die in der Zwischenzeit auf Ersatz-Busse umsteigen, sollten so lange weiterhin Geduld mitbringen.

Zahl der Ersatzbusse nach Kritik aufgestockt

Die Bahn baut derzeit die südliche Anbindung des Tunnels Rastatt an das Streckennetz. Deshalb ist bis zum 30. August der Rheintalbahnabschnitt zwischen Rastatt und Baden-Baden komplett gesperrt. Im Schienenersatzverkehr hat die Bahn nach massiver Kritik inzwischen mehr Ersatzbusse bereitgestellt. Es kommt aber dennoch weiterhin zu Verzögerungen.

Der Tunnel Rastatt soll im Dezember 2026 fertig gestellt werden. Er war bei Bauarbeiten im Jahr 2017 eingestürzt. Derzeit läuft die Bergung der verschütteten Tunnelbohrmaschine.