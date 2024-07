Info-Date am Morgen: Rettungsdienste häufig zu langsam - auch im Südwesten ++ Merkel wird 70

500 Menschen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz sterben pro Jahr, weil der Rettungsdienst zu lange braucht. Dies und mehr Themen des Morgens mit Stefan Eich.

Rettungsdienst ist nicht zuverlässig in unter 8 Minuten vor Ort

Rund 350 Menschen, die etwa in Baden-Württemberg jedes Jahr wegen eines Herz-Kreislauf-Stillstandes sterben, könnten bei entsprechenden Strukturen gerettet werden. Das zeigen Berechnungen des SWR Data Lab, welches Daten von 283 Rettungsdienstbereichen in ganz Deutschland ausgewertet hat. Bundesweit sind es hochgerechnet 2.600 Menschen, die gerettet werden könnten. So zeigen diese Zahlen auch, dass in Deutschland bei 55.000 Reanimationen gerade einmal 7.400 Patientinnen und Patienten überleben – nur 13 Prozent. Laut Bundesgesundheitsministerium ist der Herz-Kreislauf-Stillstand die dritthäufigste Todesursache außerhalb der Krankenhäuser.

Merkel wird 70

Am 17. Juli 1954 ist in Hamburg ein Mädchen auf die Welt gekommen, das Deutschland verändern sollte: Angela Dorothea Kasner – später weltbekannt als Angela Merkel. Die Frau mit der Raute wird heute 70 Jahre alt. Als Alt-Kanzlerin könnte sie natürlich ein rauschendes Fest feiern, das ist aber unwahrscheinlich. Wie, wo und mit wem sie feiert, ist offiziell nicht bekannt, aber Spekulationen sind erlaubt: CDU-Chef Merz dürfte nicht dabei sein und auch sonst könnte es ein bescheidenes Fest werden. Kartoffelsuppe, heißt es, sei Merkels Leibspeise.