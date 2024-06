In Bolivien hat es offenbar einen Putschversuch gegen die Regierung gegeben. Präsident Luis Arce warnte vor einem Staatsstreich von Teilen des Militärs. Bilder zeigten Soldaten und gepanzerte Fahrzeuge in La Paz. Dies und weitere Themen des Morgens mit Arne Wiechern.

Boliviens Präsident Arce hat anschließend den Anführer der Putschisten, einen General, seines Amtes enthoben und auch die Führung der Streitkräfte ausgetauscht. Der neu ernannte Armeechef befahl allen Truppen, die sich mobilisiert hatten, zu ihren Einheiten zurückzukehren. Kurz darauf zogen sich die Truppen und die gepanzerten Fahrzeuge zurück. Inzwischen wurde der rebellierende Ex-General festgenommen.

Bolivien in tiefer Krise

Bolivien steckt seit einiger Zeit in einer tiefen politischen und wirtschaftlichen Krise, sagt ARD-Korrespondentin Anne Herrberg: "Die Erdgasreserven werden knapp. Erdgas ist der Rohstoff, der in der Vergangenheit das Wirtschaftswachstum des Landes befeuert hatte. Dem Staat gehen die Devisen aus. Im Land ist es kaum noch möglich, US-Dollar zu tauschen. Das sorgt für sozialen Sprengstoff."

Erdbeben bei Schopfheim im Kreis Lörrach

In Südbaden hat in der Nacht um kurz nach 3 Uhr die Erde gebebt. Laut Landeserdbebendienst hat das Epizentrum in Schopfheim im Landkreis Lörrach gelegen. Die Stärke des Bebens soll 4,2 gewesen sein. Die Zahl wurde allerdings automatisch bestimmt, die tatsächliche Stärke kann abweichen. Das Beben soll in weiten Teilen Baden-Württembergs spürbar und hörbar gewesen sein. Über Schäden ist noch nichts bekannt.

Auseinandersetzung mit Verletzten in Stuttgarter EM-Fanzone

In der EM-Fanzone in Stuttgart hat es am Abend bei einer Auseinandersetzung drei Verletzte gegeben. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen. Während auf dem Stuttgarter Schlossplatz ab 21 Uhr das Spiel Tschechien - Türkei gezeigt wurde, hatten Polizeibeamte die Auseinandersetzung bemerkt. Dabei soll auch ein Messer eingesetzt worden sein. Ein 25-Jähriger wurde festgenommen, der Schlossplatz wurde abgesperrt.