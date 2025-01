Info-Date am Mittag: Wieder mehr Beschäftigte in Deutschland ++ Weitere Ermittlungen nach Baggerfahrt im Main-Tauber-Kreis

Mehr Arbeit in Deutschland: Die Zahl der Erwerbstätigen hierzulande ist erneut gestiegen und hat einen neuen Höchststand erreicht.

In Deutschland sind 2024 so viele Menschen bezahlter Arbeit nachgegangen wie noch nie seit der Wiedervereinigung im Jahr 1990. So stieg die Zahl der Erwerbstätigen gegenüber 2023 um rund 72.000 Personen (+ 0,2 Prozent) auf knapp 46,1 Millionen, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden nach einer vorläufigen Schätzung mitteilte.

Dienstleistungssektor im Aufwind

Der Zuwachs geht ausschließlich auf mehr Erwerbstätige im Dienstleistungssektor zurück. Hier wuchs die Zahl der Beschäftigten gegenüber 2023 um rund 153.000 Personen. Mit insgesamt etwa 34,8 Millionen Beschäftigten arbeiteten 2024 drei Viertel der Menschen im Dienstleistungssektor. Im produzierenden Gewerbe sank die Zahl der Erwerbstätigen um rund 50.000 - auf dem Bau waren es 28.000 weniger.

Polizei ermittelt weiter nach zerstörerischer Baggerfahrt

Nach der zerstörerischen Baggerfahrt im Nordosten Baden-Württembergs gehen die Ermittler von einem persönlichen Motiv aus. Die Tat stehe vermutlich in Zusammenhang mit der alten Arbeitsstätte des Mannes. Die Staatsanwaltschaft bestätigte, dass der 38-Jährige bei der Baufirma gearbeitet habe, auf deren Gelände er mit dem gestohlenen Bagger wütete. "Zum Tatzeitpunkt hat das Arbeitsverhältnis aber nicht mehr bestanden", sagte ein Sprecher.

Der Deutsche hatte am Silvesternachmittag einen Bagger in der kleinen fränkischen Stadt Grünsfeld (Main-Tauber-Kreis) in seine Gewalt gebracht, Fahrzeuge und Gebäude gerammt und mehrere Polizisten bei einer rund einstündigen Verfolgungsjagd nach Tauberbischofsheim verletzt. Dort erschossen ihn die Beamten. Die Leiche soll jetzt obduziert werden. Nach neuesten Erkenntnissen wurden vier Streifenwagen beschädigt. Der gesamte Schadensumfang kann laut Staatsanwaltschaft noch nicht beziffert werden.