Info-Date am Mittag: Parteien stellen Wahlprogramme vor ++ Mosel: Notschleusungen schneller als geplant

Union, SPD und Grüne stellen ihre Wahlprogramme vor und alle drei versprechen darin steuerliche Entlastungen . Das liegt nahe, denn: Jeder vierte Haushalt in Deutschland kommt mit dem Einkommen nicht aus, so die Bilanz des "Verteilungsreports 2024 " des arbeitgebernahen Instituts der Deutschen Wirtschaft, aus dem die Rheinische Post vorab berichtet. Ursachen seien die Corona-Pandemie, die Energiekrise und eine hohe Inflation. Knapp 38 Prozent gaben an, sehr gut oder gut mit dem vorhandenen Geld zurechtzukommen.

Mosel: Notschleusungen schneller als geplant

An der defekten Mosel-Schleuse in Müden sind bislang acht Schiffe in einem aufwändigen Verfahren durchgeschleust worden. Bis ein Schiff mit der Notschleusung durchgebracht wird, dauert es etwa dreieinhalb Stunden. Ulrich Zwinge vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt sagte dem SWR, insgesamt gehe aber alles schneller als gedacht.