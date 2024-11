Info-Date am Mittag: US-Wahl hat begonnen ++ Warnstreiks in Baden-Württemberg

Die ersten Bürgerinnen und Bürger in den Vereinigten Staaten sind bereits zur Wahl gegangen. Dies und weitere Themen des Mittags mit Katja Burck.

Die Auszählung könnte eine Weile dauern, denn am Ende entscheiden vielleicht nur wenige Stimmen. Das zeigt auch der kleine Ort Dixville Notch in New Hampshire mit seinen sechs registrierten Wählern. Dort bekamen Kamala Harris und Donald Trump je drei Stimmen. Beobachtet man die politische Landschaft, könnte es einem so vorkommen, als hielten alle ein wenig die Luft an, bis der Ausgang der Wahl klar ist.

Verdi kündigt Warnstreiks an

Für morgen und übermorgen hat die Gewerkschaft Verdi Warnstreiks bei Bussen und Bahnen in Teilen von Baden-Württemberg angekündigt. Betroffen seien Strecken im Rhein-Neckar-Gebiet, in Karlsruhe, Südbaden, Fils-Neckar-Alb, Ulm-Oberschwaben und Heilbronn-Neckar-Franken. In der Tarifrunde zum Eisenbahntarifvertrag gibt es bislang keine Einigung zwischen den Arbeitgebern und der Gewerkschaft.