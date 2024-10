Info-Date am Mittag: Mehr Cybermobbing an Schulen ++ Ärzte kassieren unberechtigt von Patienten

Cybermobbing: Problem wird größer

Fast jede fünfte Schülerin bzw. jeder fünfte Schüler wird gemobbt- das ergab eine Umfrage des Bündnisses gegen Cybermobbing und der Barmer Krankenkasse. Das Phänomen gibt es nicht nur im Schul-Alltag, sondern auch online, zum Beispiel verletzende Kommentare auf Instagram beziehungsweise TikTok - oder Drohungen.

Selbst bezahlen statt „auf Kasse“: Wie Ärzte offenbar abkassieren

Beim Arzt muss man viele Behandlungen selbst bezahlen, die sogenannten Igel-Leistungen. Was dazu gehört und was nicht, wissen viele Patienten nicht- und viele zahlen dann nach Angaben der Verbraucherzentralen für Dinge, die die gesetzliche Krankenkasse eigentlich übernehmen würde. Das sei mehreren hundert Patienten in diesem Jahr so passiert.