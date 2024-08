Info-Date am Mittag: Flugbetrieb normalisiert sich nach Klima-Aktionen ++ Unwetter im Alb-Donau-Kreis: Aufräumarbeiten dauern an

Die einen nennen es friedliche Stör-Aktion, die anderen einen konzertierten Akt der kriminellen Erpressung: An mehreren Flughäfen in Deutschland haben heute Morgen Aktionen der sogenannten Letzten Generation stattgefunden. Auch der Stuttgarter Flughafen war betroffen. Dort lief es nach Beobachtungen unserer Reporterin Dorina Blau noch relativ glimpflich ab. Dagegen musste am Flughafen Köln/Bonn und in Nürnberg der Flugbetrieb vorübergehend eingestellt werden. In Köln hätten sich Unbefugte Zutritt zum luftseitigen Bereich des Flughafengeländes verschafft, wie es heißt. Seit sieben Uhr heute morgen läuft aber alles wieder - wenn auch mit weiteren möglichen Verzögerungen.

Unwetter im Alb-Donau-Kreis: Aufräumarbeiten dauern an

Es ist die Woche der Unwetter in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Nachdem es in der Nacht zu gestern vor allem die Region um Bruchsal und Trier erwischt hat, gab es gestern Abend einen Gewittersturm im Alb-Donau-Kreis. Verletzte wurden bislang nicht gemeldet. Doch auch hier ähnelt die Lage anderen Regionen, die von Gewitterstürmen heimgesucht wurden: Vollgelaufene Keller, Strom-Abschaltungen und die bange Frage, wie hoch die Schäden sind, wenn das Wasser wieder abläuft und das geringe oder hohe Ausmaß der Gewitterfolgen absehbar wird.