Info-Date am Mittag: Kritik von Grünen an Sekmen-Wechsel ++ Klimaaktivisten klettern auf Ulmer Münster

Nach dem Wechsel der Mannheimer Bundestagsabgeordneten, Melis Sekmen, von den Grünen zur CDU gibt es gemischte Reaktionen. Der baden-württembergische CDU-Landeschef Manuel Hagel begrüßt den Schritt der 30-Jährigen. Ihr ehemaliger Kreisverband von den Grünen hat Sekmen dagegen aufgefordert, ihr Bundestagsmandat zurückzugeben - damit jemand anderes der gewählten Grünen-Liste an ihre Stelle im Bundestag nachrücken kann.

Parteiwechsel auf Instagram angekündigt.

Melis Sekmen hatte gestern in einem Instagram-Video erklärt, sie sei sowohl bei den Grünen als auch aus der Grünen-Bundestagsfraktion ausgetreten. Sie wird jetzt der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag beitreten.

Klimaaktivisten hängen Banner auf Ulmer Münsterturm

Klimaaktivisten haben am Morgen ein Banner auf dem Münsterturm in Ulm entrollt. Drei bis vier Aktivisten sind nach Angaben der Polizei am frühen Morgen auf den Hauptturm des Ulmer Münsters hochgeklettert. Sie haben in etwa 70 Metern Höhe ein Banner entrollt, mit der Frage: „Wäre Jesus ein Klimaaktivist?“ Inzwischen sind mehrere Polizeistreifen vor Ort, auch Spezialkräfte mit Kletterausrüstung sind auf dem Weg.