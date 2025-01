Info-Date am Abend: Israel stimmt Geisel-Deal zu ++ RLP gibt erste Zahlkarten an Geflüchtete aus

Nach dem Sicherheitskabinett soll noch heute auch das israelische Regierungskabinett zustimmen. Das Abkommen mit der Terrororganisation Hamas sieht einen Stopp aller Kampfhandlungen vor - von Sonntag an für mehr als 40 Tage. 33 israelische Geiseln sollen im Austausch mit rund 1.000 palästinensischen Häftlingen freigelassen werden.

Kommt die palästinensische Führung zurück nach Gaza?

Krankenhäuser in Israel bereiten sich auf die Rückkehr der Geiseln vor, die sich seit Oktober 2023 in der Gewalt der Hamas befinden. Die palästinensische politische Führung, die das besetzte Westjordanland verwaltet, bereitet sich auf eine mögliche Rückkehr in den Gazastreifen vor.

Bezahlkarte startet in RLP

Rheinland-Pfalz ist mit der neuen Bezahlkarte für Geflüchtete gestartet: Die ersten Karten sind in der Aufnahmeeinrichtung in Trier ausgegeben worden. Zwei Kommunen in Rheinland-Pfalz hatten die Bezahlkarte allerdings schon in Eigenregie eingeführt: Der Rhein-Pfalz-Kreis und die Stadt Pirmasens.