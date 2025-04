Vor knapp einer Woche wurde eine Frau auf dem Parkplatz eines Supermarktes mit einem Messer bedroht und entführt. Jetzt sucht die Polizei mit einem Phantombild nach dem Täter.

Nach der Entführung einer 68-jährigen Frau am letzten Samstag in Tübingen sucht die Polizei nun mit einem Phantombild nach dem Unbekannten. Der Mann hat sein Opfer auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Innenstadt entführt. Er stieg zu der Frau ins Auto, bedrohte sie mit einem Messer und schlug sie. Danach entführte er sie, berichteten Polizei und Staatsanwaltschaft.

Polizei sucht mit Phantombild und Beschreibung

Außer dem Phantombild veröffentlichten die Behörden auch eine Beschreibung des Täters . Demnach ist er "mittleren Alters, circa 175 bis 180 Zentimeter groß und von normaler, unauffälliger Statur. Er hat kurze gräuliche, eventuell gelockte Haare und sprach akzentfreies Deutsch. Zum Tatzeitpunkt trug er eine dunkle Jacke mit Reißverschluss, eine Jeanshose und eine dunkle Wollmütze. Zudem führte er einen hellgrauen Rucksack und mehrere Einkaufstaschen mit Aufschrift bei sich." Hinweise nimmt das Polizeirevier Tübingen unter der Telefonnummer 07071/972-1400 entgegen.

In Tübingen hat ein Unbekannter eine 68-jährige Frau auf dem Parkplatz eines Tübinger Supermarktes entführt. Mit diesem Phantombild sucht die Polizei nach dem Täter. Polizeipräsidium Reutlingen

Die 68-jährige Frau ist nach einer Behandlung im Krankenhaus jetzt wieder zu Hause. Mehr Details veröffentlicht die Polizei zum aktuellen Zeitpunkt nicht. Auch nicht zu den noch laufenden Zeugenvernehmungen.

Entführung auf Supermarktparkplatz: Täter sperrte Frau in Kofferraum

Am letzten Samstag hat der Tatverdächtige sein Opfer überfallen, als die Frau nach dem Einkaufen in ihr Auto stieg, meldete die Polizei am Sonntagmorgen. Sie wurde demnach erst gefesselt und dann auf die Rückbank gedrängt. Anschließend setzte sich der Täter ans Lenkrad und fuhr mit der gefesselten 68-Jährigen an einen noch unbekannten Ort, fernab jeglicher Häuser. Dort sperrte er sie in den Kofferraum ihres schwarzen Kombis.

Später stellte der Täter das Auto vor einer Bank im Tübinger Ortsteil Derendingen ab. Seitdem ist er verschwunden. Die gefesselte und verletzte Frau konnte sich laut Staatsanwaltschaft nach über einer Stunde aus ihrem Kofferraum befreien. Eine Zeugin hatte ihre Rufe gehört und ihr geholfen. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.