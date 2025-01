US-Präsident Biden kündigt weitere Militärhilfe für die Ukraine an – im Wert von 2,5 Milliarden Dollar. Dies und weitere Themen des Abends mit Sophie Klein.

Der noch regierende US-Präsident Biden hat weitere Waffen und Ausrüstung im Wert von 2,5 Milliarden US-Dollar für die Ukraine freigegeben. Er werde das von Russland angegriffene Land bis zum letzten Tage seiner Amtszeit unterstützen, teilte Joe Biden mit. Die USA sind bisher der größte Unterstützer der Ukraine. Waffen und Munition aus den existierenden Beständen des US-Militärs im Wert von gut einer Milliarde US-Dollar sollen schnellstmöglich an die Front geliefert werden. Das übrige Geld fließt in Aufträge an die US-Waffenindustrie, die damit in den nächsten Monaten und Jahren militärisches Gerät, unter anderem Luftabwehrsysteme für die Ukraine bauen sollen. Ob und wann dieser Teil der Hilfen ankommt, ist unklar.

Ukraine-Unterstützung unter Trump ungewiss

Bidens Nachfolger Donald Trump sieht weitere Waffenlieferungen an die Ukraine kritisch. Im Wahlkampf hatte Trump versprochen, er werde Russlands Angriffskrieg schon am ersten Tag seiner Amtszeit oder sogar davor beenden. Wie genau, hat er bislang nicht verraten. Die USA haben die Ukraine seit Kriegsbeginn vor fast drei Jahren mit insgesamt 64 Milliarden US Dollar an Militärhilfen unterstützt.

Lottospieler aus BW gewinnt 26 Mio. Euro

Ein Lottospieler aus Baden-Württemberg kann das Jahr 2024 mit einem Gewinn von mehr als 26 Millionen Euro abschließen. Bei der Ziehung am vergangenen Samstag hatte der Gewinner aus dem Kreis Ludwigsburg als einziger sechs Richtige plus die korrekte Superzahl, teilte Lotto Baden-Württemberg mit. Es sei der bisher höchste Gewinn des Jahres 2024, heißt es weiter. Nur noch beim Eurojackpot morgen könnte es einen höheren Gewinn geben.