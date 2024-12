Info-Date am Abend: Sachsen bekommt CDU-geführte Minderheitsregierung ++ Stuttgart: Kritik an Grundschul-Empfehlungen

Der Landtag in Dresden hat den Weg freigemacht für die Regierungsbildung in Sachsen nach der Landtagswahl im September: Amtsinhaber Kretschmer ist im zweiten Wahlgang zum Ministerpräsidenten gewählt worden. Der CDU-Landeschef erhielt im Dresdner Landtag 69 Stimmen und erreichte damit die nötige Mehrheit. Für AfD-Fraktionschef Urban stimmten 39 Abgeordnete, für den Kandidaten Berger von den Freien Wählern 1 Abgeordneter. Kretschmer will mit der SPD eine Minderheitsregierung in Sachsen bilden.

Stuttgart: Kritik an verpflichtenden Grundschulempfehlungen

In Baden-Württemberg geht die Kritik an den verpflichtenden Grundschulempfehlungen weiter. Der Grundschulverband und der Verein für Gemeinschaftsschulen in Baden-Württemberg haben gefordert, dass die Empfehlungen sofort ausgesetzt werden. Nicht nur sie kritisieren den Grundschul-Leistungstest für das Fach Mathematik, bei dem gerade einmal 6 Prozent der Kinder eine Empfehlung fürs Gymnasium bekommen haben. Kultusministerin Schopper hatte bereits angekündigt, die Leistungstests weiterentwickeln zu wollen.