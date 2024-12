Info-Date am Abend: UN fordern Israel auf, Angriffe in Syrien zu stoppen ++ Brüderpaar aus Mannheim soll Terror-Anschlag geplant haben

per Mail teilen

Die UN fordern Israel auf, die Angriffe in Syrien zu stoppen. Der Übergangsprozess dürfe nicht gefährdet werden. Dies und weitere Themen des Abends mit Vanja Weingart.

Nach dem Ende des Assad-Regimes setzt die israelische Armee ihre Angriffe auf syrisches Gebiet fort. Nach eigenen Angaben greift sie vor allem Waffenlager an, damit diese nicht Extremisten in die Hände fallen. Die Vereinten Nationen haben Israel aufgefordert, diese Angriffe zu stoppen. Das sei äußerst wichtig, um den Übergangsprozess nicht zu gefährden.

"Geordnete Regierungsübergabe“ angekündigt

Der bisherige Regierungschef der Provinz Idlib, Mohammed al-Baschir, übernimmt vorerst die Regierungsgeschäfte in Syrien. Seine Übergangsregierung solle bis März kommenden Jahres im Amt bleiben, erklärte er. Zuvor hatte sich al-Baschir mit dem Anführer der Islamistengruppe HTS und Ministern der amtierenden Regierung getroffen. Alle Seiten haben seit dem Sturz des bisherigen Machthabers Assad immer wieder betont, dass sie eine geordnete Regierungsübergabe anstreben.

Terrorverdacht: Staatsanwaltschaft spricht von gravierendem Fall

In Mannheim und dem hessischen Hochtaunuskreis hat die Polizei drei mutmaßliche IS-Anhänger festgenommen. Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft sollen sie einen Anschlag geplant haben. Es soll der gravierendste Fall einer Anschlagsvorbereitung in den vergangenen Monaten in Deutschland sein, hieß es von Ermittlern. Dazu hätten sich die Verdächtigen unter anderem ein Sturmgewehr und Munition beschafft. Zwei der Festgenommenen seien Brüder im Alter von 15 und 22 Jahren aus Mannheim.