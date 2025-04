In Lichtenau im Kreis Rastatt ist am Freitag eine Weltkriegsbombe in einem Gewerbegebiet entdeckt worden. Laut Stadt konnte die Bombe entschärft werden.

Am Freitag ist in Lichtenau im Kreis Rastatt eine 250 Kilogramm schwere Weltkriegsbombe in einem Gewerbegebiet entdeckt worden. Das hat die Stadt Lichtenau mitgeteilt. Sie wurde demnach bei Bauarbeiten für eine Versickerungsgrube gefunden. Zunächst war nicht klar gewesen, ob es sich bei dem gefundenen Gegenstand um eine Bombe handelt, hatte der Bürgermeister der Stadt, Christian Greilach, mitgeteilt. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst sei im Einsatz an der Fundstelle. Bombe konnte entschärft werden Nach Angaben der Stadt wurde die Bombe noch am Freitagabend entschärft. Bereits nach dem Fund wurde im Radius von 300 Metern um den Bombenfund eine Sperrzone eingerichtet und das umliegende Gewerbegebiet sowie die Zufahrtsstraßen gesperrt. Ein angrenzendes Wohngebiet und die Landstraße sind aktuell nicht betroffen. In dem Gewerbegebiet selbst sind nur wenige Wohnhäuser - nach Angaben der Stadt mussten mehr als 30 Menschen den Bereich verlassen.