Seit Samstag sind die Tore des Mannheimer Maimarkts geöffnet. Bis zum 6. Mai bieten über 1.000 Aussteller in 41 Hallen ihre Produkte und Dienstleistungen an.

Offiziell wurde der Mannheimer Maimarkt am Samstag um 10 Uhr eröffnet - mit einer Rede des baden-württembergischen Ministers für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, Peter Hauk (CDU). Außerdem haben Mannheims Oberbürgermeister Christian Specht (CDU) und der Präsident des Deutschen Bauernverbandes, Joachim Rukwied, eine Ansprache im Festzelt auf dem Maimarktgelände gehalten. Bereits um 9 Uhr öffnete die Verbrauchermesse ihre Tore für Besucherinnen und Besucher. In den kommenden elf Tagen werden vermutlich bis zu 300.000 Besucherinnen und Besucher aufs Mühlfeld strömen. Am ersten Tag kamen nach Schätzungen der Veranstalter rund 22.000 Besucherinnen und Besucher auf den Maimarkt.

Mannheimer Maimarkt: Nachhaltigkeit im Mittelpunkt

Anders als in den vergangenen Jahren wird dieses Mal in der Halle des Handwerks kein Haus gebaut. Aus Nachhaltigkeitsgründen werden stattdessen Bänke gefliest. Diese können von den Besucherinnen und Besuchern gekauft werden. Somit finden sie auch nach dem Maimarkt eine Verwendung.

Viele Neuheiten bietet vor allem die regionale Start-Up-Szene. Egal ob nachhaltige Möbel, inklusive Mode oder essbares Besteck - auf dem Freigelände präsentieren aufstrebende Start-Ups aus der Region ihre Produkte und nutzen die Chance, sich den Verbrauchern zu zeigen.

Mannheims Oberbürgermeister Christian Specht bei seiner Maimarkt-Eröffnungsrede SWR

Anpacken bei den Handwerksinnungen

In der neu gestalteten Halle des Handwerks setzen die zwölf beteiligten Innungen vor allem aufs "Mitmachen" - egal ob es darum geht, Schieferplatten zu gravieren, Reifen zu wechseln oder ein Abflussrohr zu verlegen. Die Handwerkskammer lädt in diesem Jahr zum Anpacken ein.

SWR-Programm im Gläsernen Studio auf dem Mannheimer Maimarkt

Auch in diesem Jahr bietet der SWR wieder ein buntes Programm für alle Besucherinnen und Besucher an. Im Gläsernen Studio, zentral in der Mitte des Ausstellungsgeländes gelegen, dürfen journalistische Volontäre und Auszubildende das Programm gestalten und sorgen mit einem vielfältigen Bühnenprogramm sowohl im Radio als auch vor Ort für Unterhaltung.

Spitzensport beim Maimarkt-Reitturnier

Traditionell startet das diesjährige Maimarkt-Reit-Turnier am 1. Mai. Es gehört zu den wichtigsten Reitturnieren für den deutschen und europäischen Pferdesport. Auch in diesem Jahr gehen die Spitzensportler in den Kategorien Springen, Dressur und Para-Prüfungen an den Start. Im EEF-Nationenpreis werden neben der deutschen Mannschaft auch die Vorjahressieger aus den Niederlanden anwesend sein, sowie unter anderem Reiterinnen und Reiter aus der Schweiz, Frankreich, Tschechien und Norwegen.

Maimarkt-Eintrittskarten auch online verfügbar

Seit diesem Jahr gibt es Eintrittskarten für den Maimarkt auch online zu kaufen. Die Tickets können aber auch wie immer an den Tickethäusern vor dem Haupteingang erworben werden.

Mannheimer Maimarkt: Mit Bus, Bahn, Auto oder Fahrrad gut zu erreichen

Neben dem Maimartkgelände gibt es zahlreiche Parkplätze für Besucher. Die Straßenbahn hält direkt vor dem Haupteingang. An den Wochenenden und am 1. Mai gibt es sogar die Möglichkeit, mit einer historischen Mannheimer Straßenbahn aus dem Jahr 1969 mitzufahren, ohne ein besonderes Ticket kaufen zu müssen. Allerdings ist die Xaver-Fuhr-Straße an den Maimarkt-Wochenenenden und am 1. Mai für alle Pkw von 9 bis 19 Uhr aus Sicherheitsgründen gesperrt. Lediglich Taxis, Motorräder und Aussteller dürfen dann durchfahren.