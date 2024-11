Info-Date am Abend: Scholz nun offiziell SPD-Spitzenkandidat ++ BW: Trauriger Rekord bei Partnergewalt

Nicht nur geklärt, sondern jetzt auch offiziell: Der amtierende Kanzler Olaf Scholz ist wieder Kanzlerkandidat. Der SPD-Vorstand hat Scholz einstimmig als Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl nominiert. Um tatsächlich anzutreten, muss Scholz zwar noch von einem Parteitag - geplant für Mitte Januar - bestätigt werden. In den Wahlkampfmodus umgeschaltet, hat er allerdings jetzt schon. Haupt-Themen aus Sicht der SPD dürften die Krise der deutschen Wirtschaft, einschließlich neuer Ängste um Job-Sicherheit, sowie die Lage rund um die Ukraine werden.

Trauriger Rekord in BW: Höchststand Partnergewalt

Baden-Württemberg verzeichnet einen unerfreulichen Höchststand. Im vergangenen Jahr registrierte das Land mehr als 16.400 Fälle von Partnergewalt. Heute, am 25. November, ist der Internationale Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen. Schon im Info-Date am Mittag haben wir über die Stuttgarter Gewalt-Ambulanz am dortigen Katharinen-Hospital berichtet. Nun folgen hier noch weitere Informationen über Wege aus und Mittel gegen Gewalt an Frauen.