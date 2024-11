Info-Date am Abend: Internationaler Haftbefehl gegen Netanjahu ++ Mercedes will Milliarden einsparen

per Mail teilen

Die Haftbefehle gegen den israelischen Regierungschef Netanjahu und dessen ehemaligen Verteidigungsminister Gallant polarisieren: Die USA wenden sich gegen die Entscheidung des Strafgerichtshofs. Irland will die Entscheidung respektieren, Frankreich legt sich noch nicht fest.

Freude bei der Hamas, Entsetzen in Tel Aviv

Die radikal-islamische Hamas reagiert erwartungsgemäß begeistert, Israel entsetzt. Der Internationale Strafgerichtshof hat nach Ansicht des neuen israelischen Außenministers Saar jegliche Legitimität verloren.

Mercedes musste Gewinnerwartung runterschrauben

Der Stuttgarter Autobauer Mercedes-Benz will in den kommenden Jahren mehrere Milliarden Euro einsparen. Vor allem in China haben sich die Verkaufszahlen verschlechtert. Ob die Milliarden vorrangig durch Stellenabbau gespart werden sollen, ließ die Sprecherin offen.