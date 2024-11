Topthema ist die Erlaubnis der USA, Raketen mit größerer Reichweite auf russischem Staatsgebiet einzusetzen. US-Medien berichten, Präsident Biden habe das für den ukrainischen Brückenkopf in der Region Kursk erlaubt. Die Themen des Abends mit Julia Kretschmer:

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock machte am Rande des Außenminister-Treffens deutlich, dass sie sich von Bundeskanzler Scholz eine ähnliche Entscheidung wünsche. Man müsse nicht abwarten, bis Raketen in der Ukraine einschlagen, so Baerbock. Besser sei, sie schon beim Abschuss zu zerstören. Das wurde als Anspielung auf den diskutierten Einsatz deutscher Mittelstreckenraketen vom Typ Taurus verstanden. Scholz lehnt die Lieferung von Taurus-Raketen an die Ukraine nach wie vor ab.

Daimler Truck erhält Fördermittel

Der Bund und die Länder Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz zahlen dem Unternehmen insgesamt 226 Millionen Euro Fördermittel für Brennstoffzellen-LKW. Mit dem Geld soll die Entwicklung und Kleinserienproduktion von 100 Lastwagen mit der klimafreundlichen Antriebstechnik unterstützt werden. Die Lkw sollen im Mercedes-Werk Wörth aufgebaut werden und voraussichtlich ab Ende nächsten Jahres bei verschiedenen Kunden in den Einsatz gehen.