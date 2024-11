In Baku in Aserbeidschan hat die 29. Weltklimakonferenz begonnen. Dies und weitere Themen des Abends mit Vanja Weingart.

Wenn mindestens zwei Drittel der Welt es sich nicht leisten können, die Emissionen schnell zu senken, dann zahle jede Nation einen brutalen Preis. Mit diesen Worten eröffnete der Chef des UN-Klimasekretariats, Simon Stiell, am Morgen die Verhandlungen in Baku. Deshalb sei es umso wichtiger, dass alle Länder auf dieser Konferenz zusammenarbeiten.

In diesem Jahr sollten sie sich auf eine konkrete Summe Geld einigen, die vor allem Industriestaaten nach 2025 für Entwicklungsländer mobilisieren. Bislang waren das 100 Milliarden US-Dollar jährlich. Neue Forderungen gehen in den Billionenbereich.

Klimabeauftragte Bundesregierung: Schwierigste Konferenz seit Paris 2015

Die Klimabeauftragte der Bundesregierung, Jennifer Morgan, hat zum Beginn der Weltklimakonferenz konkrete Beschlüsse verlangt. Die Delegierten sollten sich nach ihrer Meinung darauf konzentrieren, den Ausstoß von Treibhausgasen zu vermindern. Bei der Erderwärmung mache jedes zehntel Grad einen Unterschied. Baku könnte die schwierigste Konferenz seit Paris 2015 werden.

Warnstreik: Metall-Beschäftigte in BW und RLP legen erneut die Arbeit nieder

In Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz gab es heute Warnstreiks in Betrieben der Metall- und Elektroindustrie . Denn die Verhandlungsrunde, die am Nachmittag in Hamburg begann, ist möglicherweise bereits die entscheidende. Deshalb machte die Gewerkschaft auf diese Weise kurz zuvor Druck auf die Arbeitgeber. Insgesamt beteiligten sich nach Gewerkschaftsangaben am Montag in Baden-Württemberg mehr als 16.000 Beschäftigte aus 25 Betrieben an Warnstreiks und Aktionen.