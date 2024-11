Info-Date am Abend: Harris und Trump rufen zum Wählen auf ++ In Rheinland-Pfalz fehlen Sozialwohnungen

per Mail teilen

Geht wählen! - rief Ex-US-Präsident Trump seinen Fans bei seiner letzten Wahlkampfrede zu. Auch seine Kontrahentin Kamala Harris rief zum Wählen auf. Dies und weitere Themen des Tages mit Leon Vucemilovic.

Die Wahllokale sind geöffnet, im ganzen Land wird abgestimmt. In der EU schauen viele Politiker angespannt auf die US-Wahl. Ein möglicher Sieg Trumps besorgt einige Staatschefs. Er könnte einen Handelskrieg gegen die EU vom Zaun brechen, so die Befürchtung.

In Rheinland-Pfalz fehlen rund 28.000 Sozialwohnungen

Das ist das Ergebnis einer Studie des Bündnisses Soziales Wohnen. Die Landesregierung will etwas gegen den Mangel tun und in den kommenden beiden Jahren 700 Millionen Euro für den sozialen Wohnungsbau ausgeben. Das ist doppelt so viel als bisher geplant. Ziel sei, mehr Anreize für den Bau bezahlbarer Wohnungen zu schaffen.