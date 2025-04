Die Hauptaufgabe der Taskforce liegt darin, die Identität der Straftäter zu klären. Dafür laufen im Sonderstab Informationen von Polizei, Ausländerbehörden, Justiz und Bundesamt für Migration und Flüchtlinge zusammen. Laut Ministerium scheitern Abschiebungen vor allem, weil betreffende Personen weder Pass noch Reisedokumente besitzen oder weil sie ihre Identität vorsätzlich falsch angegeben haben. An dieser Stelle soll der Sonderstab die Identität der Personen klären.

Der Sonderstab wurde 2018 von BW-Innenminister Thomas Strobl (CDU) nach der Gruppenvergewaltigung einer jungen Frau in Freiburg eingerichtet. Inzwischen arbeiten 44 Personen in einem zentralen Stab und in vier regionalen Ablegern in den Regierungspräsidien Stuttgart, Tübingen, Freiburg und Karlsruhe für den Sonderstab.