Durch von Starkregen ausgelöste Hochwasser sind 72 Menschen ums Leben gekommen. Spanien hat Staatstrauer angeordnet. Die Themen am Abend mit Sophie Klein:

Allein in der am schwersten betroffenen Provinz Valencia starben mindestens 70 Menschen. Zwei weitere Tote wurden in Kastilien-La Mancha geborgen. Gestern waren sintflutartige Regenfälle im Osten und Süden Spaniens niedergegangen. Straßen wurden mit schlammigen Wassermassen geflutet. Viele Haushalte waren ohne Strom, auch Telekommunikation fiel in einigen Gegenden aus. Nach Angaben der staatlichen Wetteragentur fiel in einigen Gemeinden die Niederschlagsmenge eines ganzen Jahres binnen Stunden.

Suchtberatung in Baden-Württemberg verzeichnet starken Andrang

Mehr als 60.000 Menschen haben im vergangenen Jahr eine der 100 Suchtberatungsstellen im Südwesten aufgesucht. In den meisten Fällen hatten sie Alkoholprobleme. Das geht aus der aktuellen Suchthilfestatistik hervor, die heute in Stuttgart vorgestellt worden ist. An zweiter Stelle, mit steigender Tendenz, meldeten sich Betroffene mit Cannabis- oder Kokain-Problemen. Die Landesstelle für Suchtfragen kritisierte bei der Vorstellung des Jahresberichts, dass Präventionsangebote immer weiter abgebaut würden.