Info-Date am Abend: Urteil gegen U.S.-Journalisten Gershkovich ++ KI-Zentrum Kaiserslautern wird erweitert

Der amerikanische Journalist Evan Gershkovich muss für 16 Jahre in Haft in eine Strafkolonie in Russland. So lautet das Urteil eines Gerichtes im russischen Jekaterinburg. Evan Gershkovich, Journalist beim New Yorker Wall Street Journal, war im März 2023 unter dem Vorwurf der Spionage festgenommen worden. Laut Anklage soll er im Auftrag der CIA Informationen über eine Rüstungsfabrik in Russland gesammelt haben. Gershkovich, das Wall Street Journal und die US-Regierung haben die Vorwürfe als haltlos zurückgewiesen.

KI-Zentrum Kaiserslautern wird erweitert

In Kaiserslautern ist eine der zentralen Einrichtungen für künstliche Intelligenz in Deutschland beheimatet: Das DFKI, das ist die Abkürzung für Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz. Seit heute ist daran das KI Innovations- und Qualitätszentrum angedockt - kurz IQZ. Dort soll geforscht und dafür gesorgt werden, dass Deutschland weiter konkurrenzfähig bleibt gegenüber KI-Standorten in anderen Ländern, etwa den USA oder China, so sagte es heute bei der Eröffnung Bundesminister Volker Wissing, FDP.